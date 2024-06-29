Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perulu mevkidaşıyla işbirliği belgelerini imzaladı

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Perulu mevkidaşı Dina Ercilia Boluarte Zegarra ile Cuma günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından iki lider, çok sayıda ikili işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti.