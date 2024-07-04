Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmasını memnuniyetle karşıladı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na onur konuğu ülke olarak katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Xi, bu açıklamayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi sırasında yaptı.
ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na onur konuğu ülke olarak katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Xi söz konusu açıklamayı Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi sırasında yaptı.