Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Buluştu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beijing'de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.
BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Resmi ziyaret için ülkede bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi için bir karşılama töreni düzenlendi.
Mısır Cumhurbaşkanı, Perşembe günü düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.