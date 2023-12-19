Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Abdulfettah es-Sisi'ye kutlama mesajı gönderdi. Xi, Çin ve Mısır'ın iyi dostlar ve ortaklar olduğunu vurgulayarak, Çin-Mısır ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Abdulfettah es-Sisi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ve Mısır'ın aynı ideali paylaşan ve birbirine güvenen iyi dostlar, kalkınma ve ortak refah hedefleri için birlikte çalışan iyi ortaklar olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, son yıllarda Çin-Mısır ilişkilerinin geliştiğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve halklar arasındaki dostluğun sürekli olarak derinleştiğini belirtti.

Çin-Mısır ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla birbirlerini desteklemeyi sürdürmek, Çin-Mısır Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini teşvik etmek, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını birlikte gözetmek ve Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli daha ileri seviyelere çıkarmak üzere Sisi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.