Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina'yı tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Madagaskar Devlet Başkanlığı görevine yeniden seçilen Andry Nirina Rajoelina'ya tebrik mesajı gönderdi. Xi, Çin ile Madagaskar arasındaki dostluğun kadim olduğunu ve ikili ilişkilerin hızla ilerlediğini belirtti. Ayrıca, Çin-Madagaskar kapsamlı işbirliği ortaklığının daha da geliştirilmesi için Rajoelina ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Madagaskar Devlet Başkanlığı görevine yeniden seçilen Andry Nirina Rajoelina'ya tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ile Madagaskar'ın kadim bir dostluğa sahip olduğunu belirterek, son yıllarda iki ülke liderinin ortak rehberliğinde ikili ilişkilerin hızla ilerlediğini, çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu, ayrıca temel çıkar ve endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

Çin-Madagaskar ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, iki halka daha iyi fayda sağlamak üzere Çin-Madagaskar kapsamlı işbirliği ortaklığının daha da geliştirilmesi için Rajoelina ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.