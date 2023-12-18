Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın Vefatı İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı münasebetiyle yeni Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a bir taziye mesajı gönderdi. Xi, Şeyh Nevvaf'ın Kuveyt halkı tarafından sevilip sayıldığını ve Çin-Kuveyt ilişkilerinin gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu hatırlattı.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı münasebetiyle yeni Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a bir taziye mesajı gönderdi.

Xi, Pazar günkü mesajında Çin hükümeti ile halkı ve kendi adına Şeyh Nevvaf'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve Kuveyt halkına başsağlığı diledi.

Xi, Şeyh Nevvaf'ın Kuveyt halkı tarafından sevilip sayıldığını ve Çin-Kuveyt ilişkilerinin gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu hatırlattı.

Şeyh Nevvaf'ın vefatının Kuveyt halkı için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Xi, Çin halkının da değerli bir dostunu yitirdiğini söyledi.

Çin hükümeti ve halkının iki ülke arasındaki dostluğa değer verdiğini kaydeden Xi, Çin-Kuveyt stratejik ortaklığının her iki tarafın ortak çabalarıyla sürekli pekişip gelişeceğine inandığını kaydetti.

Çin Başbakanı Li Qiang da Şeyh Nevvaf'ın vefatı münasebetiyle Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'a aynı gün bir mesaj göndererek Kuveyt hükümetine taziyelerini iletti ve Şeyh Nevvaf'ın ailesine başsağlığı diledi.