Üye Girişi
Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile modernleşme yolunda işbirliği yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelerek dostane ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider ortak bir bildiri imzaladı.

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kazakistan'ın modernleşme yolunda birbirlerine yoldaşlık ettiğini söyledi.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tokayev ile görüşmesinin dostane, arkadaşça ve verimli geçtiğini kaydederek, iki ülke arasında ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kazakistan Xi Jinping Dünya Güncel Haberler

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title