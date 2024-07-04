Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile modernleşme yolunda işbirliği yapıyor

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kazakistan'ın modernleşme yolunda birbirlerine yoldaşlık ettiğini söyledi.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tokayev ile görüşmesinin dostane, arkadaşça ve verimli geçtiğini kaydederek, iki ülke arasında ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.