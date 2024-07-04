Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile modernleşme yolunda işbirliği yapıyor
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelerek dostane ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider ortak bir bildiri imzaladı.
ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kazakistan'ın modernleşme yolunda birbirlerine yoldaşlık ettiğini söyledi.
Xi, Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tokayev ile görüşmesinin dostane, arkadaşça ve verimli geçtiğini kaydederek, iki ülke arasında ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.