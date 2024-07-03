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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'da karşılandı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir karşılama töreni düzenlendi. Xi, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a giderken, aynı zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne de katılacak.

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Törenden çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping için Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde bir karşılama töreni düzenlendi.

Resmi ziyaret için Kazakistan'a giden Xi, Astana'da düzenlenecek olan Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne de katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Astana'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kazakistan Xi Jinping Shanghai Astana Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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