Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

ASTANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir grup üst düzey Kazak yetkili, Xi'yi havalimanında büyük bir törenle karşıladı. Kazak çocuklar Çince "Anavatana Övgü" şarkısını söyledi.