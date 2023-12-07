Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Arjantin Devlet Başkanı'nın yemin törenine katılacak

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Wu Weihua, 10 Aralık'ta Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin yemin törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, aynı zamanda Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Wu, Arjantin hükümetinin daveti üzerine törene katılmak için Buenos Aires'e gidecek.