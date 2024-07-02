Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kazakistan Ziyaretine Savaş Uçakları Eşlik Etti

ASTANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kazakistan'a giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in uçağına, ülkeye girdiği andan itibaren Kazak savaş uçakları eşlik etti.