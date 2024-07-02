Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kazakistan Ziyaretine Savaş Uçakları Eşlik Etti
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılımı sırasında, uçağına Kazak savaş uçakları eşlik etti.
ASTANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kazakistan'a giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in uçağına, ülkeye girdiği andan itibaren Kazak savaş uçakları eşlik etti.