Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Polonya'nın Yeni Cumhurbaşkanına Kutlama Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Polonya'nın Yeni Cumhurbaşkanına Kutlama Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye gönderdiği kutlama mesajında, iki ülke arasındaki uzun süreli dostluğa vurgu yaptı ve stratejik işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Polonya Cumhurbaşkanı seçilen Karol Nawrocki'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cuma günkü mesajında Polonya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ve Çin'le diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin geleneksel dostluğa sahip olduğunu ve kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu söyledi.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 76 yıl boyunca iki ülkenin karşılıklı saygıyı koruduğunu ve birbirlerine eşitler olarak muamelede bulunarak karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin yapıldığı birçok sektörde verimli sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Xi, çalkantılı ve değişken uluslararası konjonktür karşısında Çin ve Polonya'nın dost ortaklar olarak karşılıklı siyasi güveni daha da derinleştirmesi ve stratejik iletişimi artırması gerektiğini kaydetti.

Çin-Polonya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, kapsamlı stratejik ortaklıklarının istikrarlı gelişimini teşvik etmek, her iki halka da fayda sağlamak ve küresel istikrar ve kesinliğe daha fazla katkıda bulunmak üzere Nawrocki ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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