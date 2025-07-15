Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Kentsel Çalışmalara Yönelik Açıklamalar

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Kentsel Çalışmalara Yönelik Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen Merkez Kentsel Çalışma Konferansı'nda kentsel çalışmaların gereksinimlerini, ilkelerini ve öncelikli görevlerini açıkladı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kentsel çalışmaların genel gereksinimlerini, temel ilkelerini ve öncelikli görevlerini açıkladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, pazartesi ve salı günleri başkent Beijing'de düzenlenen Merkez Kentsel Çalışma Konferansı'na katılarak önemli bir konuşma yaptı.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi de konferansta hazır bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti

Gösterişli düğünün ardından balayı için gittikleri ülke belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.