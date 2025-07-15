Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Kentsel Çalışmalara Yönelik Açıklamalar
Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen Merkez Kentsel Çalışma Konferansı'nda kentsel çalışmaların gereksinimlerini, ilkelerini ve öncelikli görevlerini açıkladı.
BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kentsel çalışmaların genel gereksinimlerini, temel ilkelerini ve öncelikli görevlerini açıkladı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, pazartesi ve salı günleri başkent Beijing'de düzenlenen Merkez Kentsel Çalışma Konferansı'na katılarak önemli bir konuşma yaptı.
ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi de konferansta hazır bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel