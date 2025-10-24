Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Bolivya'nın Yeni Başkanı'na Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bolivya Devlet Başkanı seçilen Rodrigo Paz Pereira'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cuma günü gönderdiği mesajında Çin ve Bolivya'nın iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 40 yılda Çin ile Bolivya arasındaki ilişkilerin iyi bir gelişme ivmesi sergilediğini söyledi.

Xi, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarları ve önemli endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini anlayıp desteklediklerini, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiklerini ve iki halk arasında derin bir dostluk geliştirdiklerini belirtti.

Bolivya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını son derece takdir ettiklerini belirten Xi, Çin ile Bolivya arasındaki ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiklerini ve iki ülkenin stratejik ortaklığını bir üst düzeye çıkarmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere seçilmiş Devlet Başkanı Paz ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de Bolivya'de Devlet Başkanı Yardımcısı seçilen Edmand Lara'ya kutlama mesajı gönderdi.