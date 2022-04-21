Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu'nun Açılışında Konuştu
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı açılış töreninde, video aracılığıyla açılış konuşması yapıyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı açılış töreninde, video aracılığıyla açılış konuşması yapıyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Xinhua / Güncel