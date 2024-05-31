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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere Beijing'de bir araya geldi. BAE Devlet Başkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için ülkede bulunan BAE Devlet Başkanı için bir karşılama töreni düzenlendi.

BAE Devlet Başkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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