Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD ile İşbirliği Yapmaya Hazır

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Çin'in ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu, ancak işbirliğinin iki yönlü olması gerektiğini söyledi.

Xi, "Çin rekabetten korkmuyor, ancak rekabet sıfır toplamlı bir oyun değil, müşterek ilerleme yönünde olmalı" dedi.

Xi, Çin'in herhangi bir tarafta hizalanmamaya kararlı olduğunu ve ABD'nin küçük çevreler oluşturmaması gerektiğini belirterek, her iki tarafın da kendi dostları ve ortakları olabileceğini ve birbirlerini hedef almaktan, birbirlerine muhalefet etmekten veya zarar vermekten kaçınmaları gerektiğini sözlerine ekledi.