Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 20. Uluslararası Batı Çin Fuarı'nda Mesaj Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 20. Uluslararası Batı Çin Fuarı'nda Mesaj Gönderdi
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Xi Jinping, Chengdu'da düzenlenen fuarın dışa açılım politikalarını genişletme, bölgesel işbirliğini derinleştirme ve modern sanayi sisteminin inşasına katkı sağladığını vurguladı.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 20. Uluslararası Batı Çin Fuarı'na pazar günü kutlama mesajı gönderdi.

Xi, bu yılki fuarın üst düzey dışa açılım politikasını genişletmeye, bölgesel etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, ayrıca modern sanayi sisteminin inşasını hızlandırmaya odaklandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı, fuarın yeni kalkınma paradigmasının oluşturulmasına ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli ortak inşasının teşvik edilmesine katkı sağladığını, aynı zamanda dünya ülkelerinin Çin'in batı bölgesindeki kalkınma fırsatlarını paylaşmaları için etkili bir platform sunduğunu ifade etti.

Birliğin ortak başarıyı teşvik edip işbirliğinin de ortak ilerlemeyi sağladığını vurgulayan Xi, fuarı karşılıklı anlayışı daha da geliştirmek, dostluğu güçlendirmek ve tüm ülkelerden dostlarla işbirliğini derinleştirmek için fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Çin'in çok taraflı ticaret sistemini destekleyeceğini belirten Xi, dünya ekonomisinin refahı ile gelişimine yeni ivme kazandırarak dünya ile birlikte küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz akışını sağlayacaklarını vurguladı.

"Daha Fazla İvme İçin Reformu Derinleştirin, Daha Fazla Büyüme İçin Dışa Açılım Politikasını Genişletin" temasıyla düzenlenen fuar, pazar günü Sichuan eyalet yönetiminin ev sahipliğinde Chengdu'da açıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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