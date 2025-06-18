Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping, Kazakistan'da düzenlenen zirvede yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği çağrısı yaptı ve Çin-Orta Asya topluluğunun inşası için ortak hedeflerin önemine vurgu yaptı.

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliği ve başkanlık ettiği zirveye Xi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Xi, zirvede yaptığı açılış konuşmasında Çin ve Orta Asya ülkelerinin yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmesi ve Çin-Orta Asya Ruhu'nun rehberliğinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Orta Asya topluluğunun inşa edilmesi hedefine doğru kararlılıkla yürümesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi! Neler yapmışlar neler

Bir ilin konuştuğu olay! Bu mesaj salonuna gidenler diken üstünde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.