Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Konuştu

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliği ve başkanlık ettiği zirveye Xi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Xi, zirvede yaptığı açılış konuşmasında Çin ve Orta Asya ülkelerinin yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmesi ve Çin-Orta Asya Ruhu'nun rehberliğinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Orta Asya topluluğunun inşa edilmesi hedefine doğru kararlılıkla yürümesi çağrısında bulundu.