Çin Cumhurbaşkanı Xi, İspanya Başbakanı Sanchez ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Xi, son yarım asırdır Çin ve İspanya'nın karşılıklı saygı, alışveriş ve diyalog ilkelerine bağlı kaldığını, karşılıklı olarak faydalı işbirliğini aktif şekilde sürdürdüğünü ve kapsamlı stratejik ortaklık geliştirdiğini hatırlattı.

Çin Cumhurbaşkanı, "Çin, yüksek kaliteli kalkınma yoluyla kapsamlı şekilde Çin modernizasyonunu teşvik etmeye adanmıştır. Bu, İspanya da dahil olmak üzere diğer ülkelere daha büyük bir pazar ve daha fazla işbirliği fırsatı sunacaktır" dedi.

Xi, Çin'in diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, iki ülke arasında karşılıklı olarak faydalı işbirliğini derinleştirip güçlendirmek için yeni bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere İspanya'yla çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Xi, iki tarafın ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bakış açısından planlaması, Çin ile İspanya arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin temel ilkelerine bağlılığını sürdürmesi ve egemenlik, güvenlik ve kalkınma gibi temel çıkarlar konusunda birbirini desteklemesi gerektiğini vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi ayrıca, iki ülkenin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde dostluk, karşılıklı güven ve işbirliğinin genel doğrultusunu izlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in bağımsızlık, karşılıklı saygı ve farklılıkları bir kenara koyup ortak noktalara odaklanma ruhuyla Avrupa Birliği'yle kapsamlı diyalog ve işbirliği yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Sanchez, İspanya'nın Çin'le samimi iletişim ve diyaloğu sürdürmeye, sürekli olarak karşılıklı güveni artırmaya, özellikle elektrikli araçlar, yeşil enerji ve dijital ekonomi alanlarında karşılıklı olarak faydalı işbirliğini derinleştirmeye, iklim değişikliği gibi uluslararası ve bölgesel konularda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesini ortaklaşa desteklemeye istekli olduğunu dile getirdi.

İspanya'nın bu yılın ikinci yarısında AB'nin dönem başkanlığını yapacağını hatırlatan Sanchez, ülkesinin AB ile Çin arasındaki diyalog ve işbirliğini teşvik edeceğini söyledi.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in barış görüşmelerinin ve siyasi çözümün desteklenmesi şeklindeki pozisyonunun tutarlı ve açık olduğunu vurgulayan Xi, Soğuk Savaş zihniyeti ve blok cepheleşmesinin terk edilmesi ve aşırıcı yaptırım ve baskıların kaldırılması gerektiğini söyledi. Xi, ilgili tarafların dengeli, etkin ve sürdürebilir bir Avrupa güvenlik mimarisini diyalog ve istişare yoluyla inşa edeceklerine yönelik umudunu dile getirdi.

Sanchez ise İspanya'nın Çin'in yayımladığı Ukrayna krizinin siyasi yolla çözüme kavuşturulmasına yönelik duruşunu bildiren belge hakkında pozitif olduğunu ve Çin'in krizin siyasi çözümündeki yapıcı rolünü takdir ettiğini söyledi.