Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıl Dönümünde Kutlama Mesajı Paylaştı

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Çarşamba günü, ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde karşılıklı olarak kutlama mesajı gönderdiler.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Çarşamba günü, ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde karşılıklı olarak kutlama mesajı gönderdiler.

Xi, Henri'ye gönderdiği mesajda, geçen 50 yılda Çin ile Lüksemburg'un karşılıklı saygı ve güveni sürdürerek büyük ve küçük ülkeler arasında karşılıklı yarar sağlayan dostane ilişkiler için örnek oluşturduğunu belirtti.

Xi, iki ülke arasında çeşitli alanlarda değişim ve işbirliğinin verimli sonuçlar getirdiğini ve Zhengzhou-Lüksemburg Hava İpek Yolu'nun Çin ile Avrupa arasında bir bağlantı köprüsü kurduğunu sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Çin ile Lüksemburg'un pandemi ile mücadelede el ele verdiğini ve dostluklarına yeni bir boyutlar kazandırdığını kaydetti.

Xi, Çin-Lüksemburg ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü ikili ilişkilerin her iki ülkenin ve halklarının yararına sürekli olarak ve sağlık bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için fırsat olarak kullanmak üzere Büyük Dük ile birlikte çalışmayı arzuladığını belirtti.

Henri ise mesajına, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, Çin-Lüksemburg arasında siyaset ve ekonomide olduğu kadar diğerlerinin yanı sıra halklar arasında ve kültürel alanlarda işbirliğinin kayda değer başarılar elde ettiğini ve iki ülke halkları arasında dostluğun derinleştiğini kaydetti.

Lüksemburg Büyük Dükü, ülkesinin ikili işbirliği ve alışverişleri daha fazla teşvik etmek ve dünya barışını ve istikrarını birlikte korumak için Çin ile birlikte çalışma arzusunda olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang ile Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de Çarşamba günü kutlama mesajı teatisinde bulundu.

Li, Çin'in ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımak için diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü bir fırsat olarak kullanmayı ve tatbiki işbirliğini ileriye taşımayı arzuladığını belirtti.

Bettel ise, Lüksemburg'un Çin-Lüksemburg ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini ve ikili işbirliğinin yeni alanlarını keşfetmek ve iki taraf arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini desteklemek için Çin ile birlikte çalışmayı arzuladığı kaydetti.