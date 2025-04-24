Çin Cumhurbaşkanı Xi, İklim ve Adil Geçiş Toplantısı'nda Konuşma Yaptı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'nda video bağlantısı aracılığıyla bir konuşma yaptı, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)