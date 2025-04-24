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Çin Cumhurbaşkanı Xi, İklim ve Adil Geçiş Toplantısı'nda Konuşma Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi, İklim ve Adil Geçiş Toplantısı'nda Konuşma Yaptı
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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'nda video bağlantısı aracılığıyla bir konuşma yaptı, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'nda video bağlantısı aracılığıyla bir konuşma yaptı, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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