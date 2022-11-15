Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hollanda Başbakanı Rutte ile Biraraya Geldi

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile biraraya geldi.

Xi, bu yılın Çin ile Hollanda arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çekti.

Çin-Hollanda ilişkilerinde en değerli deneyimin açık ve pratik olması olduğunu belirten Xi, iki tarafın, açık, pratik ve kapsamlı işbirliğine dayalı ortaklıklarının yeni ilerlemeler elde etmesi için gayret göstermeye devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in gerçek çok taraflılığı desteklemek ve uygulamak, ekonomik küreselleşmenin doğru yönde ilerlemesine bağlı kalmak, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere çok taraflı ticaret sistemini korumak ve ortaklaşa kalkınmaya elverişli bir uluslararası ortam yaratmak için Hollanda ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Rutte ise, Hollanda ile Çin arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü özel yılında Xi ile tekrar biraraya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Rutte, Hollanda'nın büyük resmi akılda tutmak, potansiyeli kullanmak, inovasyon ve iklim değişikliği gibi alanlarda diyalog ve işbirliğini genişletmek ve önümüzdeki 50 yılda ikili ilişkilerde daha büyük başarılar elde etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.