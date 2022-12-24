Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hksar İdari Amiri John Lee'yi Kabul Etti

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de bulunan Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee'yi Cuma günü kabul etti.

Xi görüşmede, Hong Kong'daki mevcut durum ve HKSAR yönetiminin çalışmaları hakkında Lee'den bilgi aldı.

Lee'nin idari amir olarak göreve başlamasından bu yana yaptığı çalışmaları öven Xi, Lee'nin yeni dönem HKSAR yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmesine ve pragmatik şekilde sağlam işler yapmasına öncülük ettiğini söyledi.

Xi, HKSAR yönetiminin farklı sosyal sektörleri birleştirdiğini, ulusal güvenliği kararlı şekilde koruduğunu, ekonomiyi yeniden canlandırma çabalarını hızlandırdığını, halkın sorunlarına aktif şekilde cevap verdiğini ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin ruhunu samimi şekilde incelediğini, iletişim kurduğunu ve uyguladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Hong Kong'un "Hong Kong'u vatanseverler yönetir" ilkesi çerçevesinde yeni bir atmosfer sergilediğini ve "bir ülke, iki sistem" yolunda somut adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Xi, merkezi yetkililerin, İdari Amir John Lee ve HKSAR yönetiminin çalışmalarını tam olarak takdir ettiğini vurguladı.

"Bir ülke, iki sistem" politikasının Çin'in özelliklerini taşıyan sosyalizmin büyük bir inovasyonu olduğunu belirten Xi, bunun, ana vatana dönüşlerinden sonra Hong Kong ve Makao'da sürekli refah ve istikrarı sağlamak için en iyi kurumsal düzenleme olduğunu kanıtladığını söyledi.

Xi, merkezi yetkililerin "bir ülke, iki sistem" politikasını tam olarak, inançlı ve kararlı şekilde uygulayacağını ve yasalara dayalı yönetimi uygulamada idari amir ve HKSAR yönetimine tam destek vereceğini belirtti.

Merkezi yetkililerin, Hong Kong'un benzersiz avantajlarından tam olarak yararlanması, uluslararası işbirliğini kapsamlı şekilde yürütmesi ve kendisini Çin'in genel gelişimine daha iyi entegre etmesi için tam destek vereceğini söyleyen Xi, böylelikle Çin ulusunun yeniden canlanmasına büyük katkılar sağlanacağını ifade etti.

Xi, Hong Kong'un yeni dönemdeki yeni yolculuğunda umut verici bir geleceğe ve büyük bir refaha sahip olacağını söyledi.

Toplantıya katılanlar arasında Han Zheng, Ding Xuexiang ile Xia Baolong da vardı.