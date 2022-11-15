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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Koreli Mevkidaşı Yoon ile Görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Koreli Mevkidaşı Yoon ile Görüştü

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.

Bu yılın Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, son 30 yılın, Çin-Güney Kore ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Xi, Çin'in bölge ve dünyaya daha fazla istikrar sağlamak amacıyla ikili ilişkileri korumak, güçlendirmek ve ilerletmek için Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Yoon ise Güney Kore'nin, bu yıl, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet eden, karşılıklı saygı ve yarara dayalı olgun bir ilişki kurmak için Çin ile çalışma fırsatı olarak görmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bali Adası Güney Kore Güncel Haberler

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