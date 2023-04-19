Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gabon Devlet Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba ile bir araya geldi.

Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Bongo'yu Çin halkının "kadim dostu" olarak nitelendiren Xi, Çin cumhurbaşkanı seçildikten sonra ağırladığı ilk Afrika liderinin Bongo olmasının, Çin-Gabon ilişkilerinin önemini ve yüksek seviyesini tam olarak gösterdiğine işaret etti.

Gabon'un son yıllarda Devlet Başkanı Bongo'nun önderliğinde, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu keşfettiğini ve ulusal istikrar ve ekonomik çeşitlilik yolunda ilerlediğini belirten Xi, bu çerçevede ülkenin ulusal kalkınmasında önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Xi, Gabon'un aynı zamanda bölgesel bütünleşme sürecini desteklemesi ve Afrika'daki sorunlu bölgelerdeki konuların ele alınmasında aracılık etmesinden övgüyle bahsetti.

Gabon'un kısa süre önce Tek Orman Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptığını ve Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Başkanlığı görevini devraldığını hatırlatan Xi, Gabon'un bölge ve ötesindeki etkisinin belirgin derecede arttığını kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in, Gabon'un samimi bir dostu olarak, ülkenin tüm çabalarında daha fazla ilerleme kaydetmesi ve gelişmekte olan Gabon'a yönelik stratejik hedefini en kısa sürede gerçekleşmesini istediğini belirtti.

Çin-Gabon diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümünün gelecek yıl kutlanacağını hatırlatan Xi, son yarım asırda her iki taraftan liderlerin taahhüt ve rehberliği sayesinde, Çin-Gabon dostluğunun her zamanki gibi sağlam kaldığını vurguladı.

Çin ve Gabon'un büyük değişimlerin yaşandığı dünyada, ortak çıkarlarını geliştirmede ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti sağlamada birbirlerine destek olduklarını söyleyen Xi, ikili ilişkilerin güçlü bir şekilde sürekli gelişmesinin, her iki ülkenin de ortak uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini, ayrıca insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmede örnek rol oynadığını ifade etti.

Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği ortaklığının "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükseltilmesini önerdi.