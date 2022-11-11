Çin Cumhurbaşkanı Xi, G20 Zirvesi ile Apec Ekonomi Liderleri Toplantısına Katılacak ve Tayland'ı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de yaptığı açıklamaya göre, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joko Widodo'nun davetlisi olarak 14-17 Kasım tarihleri arasında Endonezya'nın Bali...

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de yaptığı açıklamaya göre, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joko Widodo'nun davetlisi olarak 14-17 Kasım tarihleri arasında Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek 17. G20 Zirvesi'ne katılacak.

Hua, Xi'nin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na da katılacağını ve Tayland Krallığı Başbakanı Prayut Chan-o-cha'nın davetlisi olarak 17-19 Kasım tarihleri arasında bu ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Hua'ya göre Xi, G20 Zirvesi ve APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Xi, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in de bulunduğu liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.