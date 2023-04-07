Çin Cumhurbaşkanı Xi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, resmi bir ziyaret için bir gün önce başkent Beijing'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Büyük Halk Salonu'nda görüştü.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, resmi bir ziyaret için bir gün önce başkent Beijing'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Büyük Halk Salonu'nda görüştü. İki lider daha sonra basının karşısına çıktı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısının önündeki meydanda, görüşme öncesi karşılama töreni düzenledi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısının önündeki meydanda, görüşme öncesi karşılama töreni düzenledi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısının önündeki meydanda, görüşme öncesi karşılama töreni düzenledi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan /Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmenin ardından yerli ve yabancı basının karşısına çıktı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)