Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filipinler'e Tayfun Felaketi Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi - Haberler

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filipinler'e Tayfun Felaketi Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi

Xinhua - Güncel
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filipinler'e Tayfun Felaketi Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazar günü Filipinli mevkidaşı Rodrigo Duterte'ye gönderdiği mesajda, Filipinler'i vuran tayfunun yarattığı acılar nedeniyle taziyelerini iletti.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Xi mesajında, Filipinler'de ciddi can ve mal kayıplarına neden olan tayfun felaketini büyük şaşkınlıkla öğrendiğini belirtirken; Çin hükümeti, halkı ve kendi adına felakette yaşamını yitirenler için derin üzüntülerini iletti, felakette yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Xi, Çin'in Filipinler'e elinden gelen her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Xi, Devlet Başkanı Duterte ve Filipin hükümetinin önderliğinde, tayfundan etkilenen bölgedeki insanların felaketin üstesinden kesinlikle geleceğine ve evlerini yeniden inşa edeceklerine inandığını kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filipinler'e Tayfun Felaketi Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Nisan, 112, Güncel, Haberler

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