Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ekonomik Durumun Analiz Edildiği Toplantıya Başkanlık Etti

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping mevcut ekonomik durumu ve ekonomi alanında yapılan çalışmaları analiz etmek üzere ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısına başkanlık etti.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping mevcut ekonomik durumu ve ekonomi alanında yapılan çalışmaları analiz etmek üzere ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısına başkanlık etti.

Cuma günü yapılan toplantıda, yılın başından bu yana Çin ekonomisinin ve toplumunun normal işleyişine tamamen geri döndüğü kaydedildi.

Toplantıda azalan talep, arz şokları ve zayıflayan beklentilerin oluşturduğu "üçlü baskının" önden yüklemeli ve sinerjik makro politikalar sayesinde hafifletildiği vurgulandı. Ayrıca ekonomik büyümenin beklenenden daha iyi olduğu, piyasa talebinin kademeli olarak toparlandığı, ekonomik gelişmenin yukarı yönlü bir ivme kazandığı ve ekonomik işleyişin iyi bir başlangıç yaptığı belirtildi.