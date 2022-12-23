Çin Cumhurbaşkanı Xi, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümünde Yeni Zelanda Genel Valisi ile Kutlama Mesajı Teatisinde Bulundu

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü vesilesiyle Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile kutlama mesajı teatisinde bulundu.

Çin ile Yeni Zelanda'nın birbirinin önemli ortakları olduğunu kaydeden Xi, 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerini sağlıklı ve istikrarlı gelişim gösterdiğini ve pek çok "ilk" yaşandığını söyledi.

Xi iki taraf arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin her iki ülkenin halklarına yarar getirdiğini ve bölgesel barış, istikrar ve refaha önemli katkılarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Xi ayrıca, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini ve tarihi deneyimleri gözden geçirip stratejik iletişimi güçlendirmeyi ve iki ülke halkında daha fazla yarar sağlamak amacıyla Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığı ileriye taşımak için Kiro ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kiro ise, Yeni Zelanda-Çin ilişkilerinin ülkenin en önemli ikili ilişkilerinden birini olduğunu söyledi ve 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin geliştirilmesinde büyük başarılar sağlandığını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda Genel Valisi, Yeni Zelanda'nın iki ülke arasındaki uzun ticaret geçmişine değer verdiğini ve ikili işbirliğini iki ülke halklarının ve tüm dünyanın yararına ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Aynı gün Çin Başbakanı Li Keqiang ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de karşılıklı tebrik mesajı gönderdiler.

Çin'in Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Li, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, ikili ilişkilerin yeni ve daha büyük gelişimini ileri taşımak amacıyla iletişimi güçlendirmek, karşılıklı güveni artırmak, alışverişi genişletmek ve işbirliğini ilerletmek hedefiyle yeni bir başlangıç noktası olarak almak için Yeni Zelanda ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ardern ise mesajında, Yeni Zelanda'nın Çin'i bölgesel refah ve istikrarın kilit öneme sahip bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı, yıldönümü vesilesiyle Yeni Zelanda'nın Çin ile bağları güçlendirmeyi, iki ülke arasında ekonomik, ticari değişimle ile insanlar ve kültürler arasında alışverişi derinleştirmeyi ve iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklara karşı ikili işbirliğini teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.