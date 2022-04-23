Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Daha Fazla Kitap Okuma Çağrısı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin Cumartesi günü başlayan ilk ulusal kitap okuma kampanyası vesilesiyle gönderdiği kutlama mektubunda tüm Çin toplumunu iyi bir okuma ortamı oluşturmak üzere daha fazla kitap okumaya teşvik etti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, mektubunda, insanların bilgi edinme, bilgelik kazanma ve ahlaki standartlarını yükseltmesi için okumanın önemli olduğunu söyledi. Çin ulusunun antik zamanlardan bu yana okumayı teşvik ettiğini hatırlatan Xi, okuma sayesinde Çin halkının kendinden emin ve kendi kendini güçlendiren özelliklerinin şekillendiğini dile getirdi. Parti üye ve kadrolarının okuma konusunda önderlik etmesini umduğunu söyleyen Xi, çocukları okuma alışkanlığı kazanmaya teşvik etti.

Xinhua / Güncel