Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Brezilyalı Mevkidaşına Geçmiş Olsun Mesajı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya grip ve zatürreye yakalanması nedeniyle geçmiş olsun mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya grip ve zatürreye yakalanması nedeniyle geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Xi Pazar günü gönderdiği mesajında, Lula'nın hastalığını ve bu nedenle Çin ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını öğrendikten sonra, Brezilyalı mevkidaşına en içten geçmiş olsun dileklerini iletmek istediğini ve kendisine acil şifalar dilediğini söyledi.

Xi ayrıca her iki taraf için de uygun olduğunda Lula'nın en kısa zamanda Çin'i ziyaretini memnuniyetle karşılayacağını bildirdi.