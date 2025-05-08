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Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin ve Rusya, Komşu Büyük Ülke İlişkileri İçin Örnek Teşkil Ediyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin ve Rusya, Komşu Büyük Ülke İlişkileri İçin Örnek Teşkil Ediyor
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MOSKOVA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın komşu büyük ülkeler arasında devletler arası ilişkilerin en doğru yolunun nasıl olması gerektiğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

MOSKOVA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın komşu büyük ülkeler arasında devletler arası ilişkilerin en doğru yolunun nasıl olması gerektiğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi, çarşamba günü resmi ziyaret ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya'ya gidişinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Xi, birbirinden ayrılmayan iki iyi komşu, iyi günde kötü günde birliktelik sergileyen gerçek dostlar ve karşılıklı başarıları paylaşan iyi ortaklar olan Çin ve Rusya'nın, kalıcı iyi komşuluk ilişkileri, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin ön plana çıktığı yeni dönemde stratejik koordinasyon ruhu oluşturduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, bağımsız, olgun ve dirençli ikili ilişkilerin, sadece iki halka büyük faydalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda küresel stratejik istikrarın korunmasına ve eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyanın teşvik edilmesine de önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın hem faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferin hem de Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Xi, dünyanın önde gelen iki büyük ülkesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferi ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistem ile uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni sıkı şekilde korumak, hegemonyacılığa ve güç siyasetine kararlılıkla karşı çıkmak, gerçek çok taraflılığı uygulamak ve daha adil ve eşitlikçi küresel yönetişim sisteminin inşasını teşvik etmek için el ele vereceğini vurguladı.

Xi, ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikili ilişkiler, tatbiki işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında gerçekleştireceği derinlemesine temasların, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağına olan inancını dile getirdi.

On yıl aradan sonra yeniden Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılacağını belirten Xi, faşizme karşı verilen dünya savaşında elde edilen zafer yolunda hayatlarını kahramanca feda eden şehitleri anmak ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma yönünde güçlü bir mesaj vermek üzere diğer ülke liderleri ve Rus halkıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Xi'nin uçağının Rus hava sahasına girmesinin ardından uçağa Rus Hava Kuvvetleri uçakları eşlik etti.

Xi, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri tarafından sıcak şekilde karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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