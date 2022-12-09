Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin, Sudan'ın Siyasi Geçiş Sürecini Desteklemeyi Sürdürecek

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Sudan'daki tüm tarafları diyalog ve istişare yoluyla istikrarlı siyasi geçiş için gayret göstermelerinde desteklediğini, dış güçlerin Sudan'ın iç...

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Sudan'daki tüm tarafları diyalog ve istişare yoluyla istikrarlı siyasi geçiş için gayret göstermelerinde desteklediğini, dış güçlerin Sudan'ın iç işlerine karışmasına karşı çıktığını ve uluslararası alanda Sudanlı dostlarının sesini duyurmaya devam edeceğini söyledi.

Xi bu açıklamayı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile Riyad'da yaptığı görüşmede dile getirdi.

Çin ve Sudan'ı iyi dostlar, iyi gününde de kötü gününde de birbirinin yanında duran iyi kardeşler olarak nitelendiren Xi, Çin'in dostluk ve karşılıklı güveni pekiştirmek, birbirlerinin temel çıkarlarını kararlı bir şekilde desteklemek, çeşitli alanlarda fikir alışverişi ve işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Sudan stratejik ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli büyümesini sağlamak için Sudan ile el ele vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin imkanları dahilinde Sudan'ın kalkınmasına yardım etmeye; petrol, tarım, madencilik ve diğer alanlarda işbirliği yapmaya ve Sudan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için yetkin Çinli işletmeleri Sudan'daki inşaat projelerine katılmaya teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.

Xi, Çin'in çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini derinleştirmek ve genişletmek için Sudan ve diğer Arap ülkeleriyle çalışmaya; Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde Sudan ile işbirliğini güçlendirmeye; gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını ve uluslararası hakkaniyet ve adaleti korumak için Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı kurumlarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

El-Burhan ise, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarısı ve Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, uzun bir geçmişe sahip olan Sudan ve Çin halkı arasındaki dostluğun derin ve güçlü olduğunu söyledi.

El-Burhan, Çin'in uzun süredir Sudan'ı ulusal güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda kararlı bir şekilde desteklediğini belirterek, Sudan hükümeti ve tüm Sudan halkı adına Xi'ye ve Çin halkına içtenlikle şükranlarını sunmak istediğini sözlerine ekledi.

Sudan'ın temel çıkarlarını korumada Çin'i kararlı bir şekilde desteklediğini ve Çin'in önerdiği tüm önemli girişimleri kararlı bir şekilde desteklediğini belirten el-Burhan, ülkesinin Sudan-Çin ilişkilerin yanı sıra Arap ülkeleri ile Çin arasındaki genel ilişkilerin daha da geliştirilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.