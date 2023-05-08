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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Başkanlık Edecek

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Başkanlık Edecek

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BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Orta Asya Zirvesi 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da yapılacak.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Orta Asya Zirvesi 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da yapılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in zirveye başkanlık edeceğini duyurdu.

Hua, Çin'in davetlisi olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in zirveye katılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güncel Haberler

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