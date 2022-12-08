Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Tarih Derneği'ne Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Tarih Derneği'ne bir kutlama mektubu gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, tarihimize güvenmeye devam etme, daha büyük bir tarihsel bakış açısı sergileme ve her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme konusunda yeni katkılarda bulunmak amacıyla birlik içinde çabalamak için güçlü bir ilham kaynağı oluşturma ve Çin ulusunun tüm cephelerde büyük yeniden canlanışını ileriye taşıma çağrısında bulundu.

Xi mektubunda, kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda derneğin Çin Halk Cumhuriyeti tarihinin araştırma, tanıtım ve eğitiminin ilerlemesine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Derneği doğru siyasi yönelime bağlı kalmaya, tarihsel materyalizmi desteklemeye ve Çin bağlamına ve zamanımızın ihtiyaçlarına uyarlanmış Marksizm rehberliğini izlemeye teşvik eden Xi, çabaları Çin Halk Cumhuriyeti tarihinin ana temalarını ve eğilimlerini tam olarak kavramaya ve araştırma, tanıtım ve eğitim alanındaki çalışmaları sürekli geliştirmeye çağırdı.

Xi'nin mektubu, Perşembe sabahı derneğin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei tarafından okundu.

Li, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihinin araştırılmasını daha büyük bir gelişmeye doğru ilerletme çağrısında bulundu.

Ulusal bir akademik kuruluş olan dernek, Aralık 1992'de kuruldu.