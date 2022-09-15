Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin Daima Kırgızistan'ın Güvenilir Bir Dostu ve Ortağı Olacak

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde Perşembe sabahı yaptığı görüşmede, Çin'in Kırgızistan'ın sağlam ve güvenilir bir dostu ve ortağı olduğunu, bunu bugün olduğu gibi daima sürdüreceğini söyledi.

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde Perşembe sabahı yaptığı görüşmede, Çin'in Kırgızistan'ın sağlam ve güvenilir bir dostu ve ortağı olduğunu, bunu bugün olduğu gibi daima sürdüreceğini söyledi. Xi, Şubat ayında Caparov ile Beijing'de dostane, derinlemesine ve sonuca yönelik iletişim kurduğunu ve çok sayıda önemli konsensüse ulaştığını hatırlattı. Çin'in Kırgızistan'ın bağımsız olarak kendi kalkınma yolunu seçmesini ve ulusal bağımsızlığını korumasını kararlı bir şekilde desteklediğini söyleyen Xi, Çin'in herhangi bir dış gücün her ne gerekçeyle olursa olsun Kırgızistan'ın iç işlerine karışmasına karşı olduğunu sözlerine ekledi.

Xi, yeni koşullarda iki tarafın birbirine olan kararlı desteğini artırması ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini kapsamlı biçimde derinleştirmesi gerektiğini vurguladı. Xi, iki tarafın kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturmaya devam etmesi ve Çin ile Kırgızistan arasında orta ve uzun vadeli ekonomik ve ticari işbirliği planını en iyi şekilde uygulaması çağrısında bulundu. Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesini desteklediğini ve projenin inşaatının erken başlaması için çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi. Xi, Çin'in daha fazla önde gelen Çinli şirketin Kırgızistan'da yatırım yapmasını, iki ülke arasında işgücü değişimini ve malların gümrük işlemlerini kolaylaştırılmasını desteklediğini kaydetti. Xi, Çin'in Kırgızistan ile koordinasyonu geliştirmeyi, Çin + Orta Asya (C+C5) toplantı mekanizmasını oluşturmayı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni iyi bir şekilde uygulamayı, uluslararası adaleti kararlılıkla desteklemeyi ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumayı arzuladığını söyledi.

Caparov ise, Şubat ayında Beijing Kış Olimpiyatları sırasında Cumhurbaşkanı Xi ile yapılan başarılı görüşmeyi hatırlatarak, bu görüşmenin iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğine öncülük etmede önemli bir rol oynadığını söyledi. Caparov, Kırgız tarafının tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna sarsılmaz biçimde inandığını, Çin'in Taiwan, Xinjiang ve Hong Kong ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere temel çıkarlarıyla ilgili konulardaki tutumlarını kararlı bir şekilde desteklediğini söyledi. Caparov ayrıca ekonomi ve ticaret, demiryolu, salgınla mücadele ve güvenlik gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi ve Kırgızistan-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmeyi arzuladığını kaydetti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kırgız tarafının, Çin tarafından önerilen ve tüm dünyanın barışını ve kalkınmasını teşvik etmek için büyük önem taşıyan Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklediğini de belirtti.

Caparov, Kırgızistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'nü Orta Asya'da güvenlik ve istikrarın bir dayanak noktası haline getirmek ve ortaklaşa bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için Çin ile yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin tam anlamıyla başarılı olmasını dileyen Caparov, ÇKP'nin Çin halkını ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirme yolunda daha büyük başarılara taşıyacağına inandığını söyledi. İki ülkenin ilgili departmanları tarım, tıbbi bakım, yangınla mücadele ve bitki karantinası gibi alanlarda işbirliği belgeleri imzaladı. Toplantıya Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi ve He Lifeng'in yanı sıra diğer bazı görevliler de katıldı.