Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin-Arap Devletleri Zirvesi, Çin-Kik Zirvesi ve Resmi Ziyaret İçin Riyad'a Gitti

RİYAD, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılmak ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un davetiyle bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmak üzere Çarşamba günü Suudi...

RİYAD, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılmak ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un davetiyle bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmak üzere Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Xi'nin uçağı Suudi hava sahasına girdikten sonra, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait dört savaş uçağı ona eşlik etmek üzere havalandı. Daha sonra, Riyad üzerinde uçarken uçağa altı jet daha eşlik etti.

Xi'nin uçağı Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na vardığında, Suudi yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve 21 pare top atışı yapıldı.