Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin-Abd Zirve Toplantısı ve 30. Apec Ekonomi Liderleri Toplantısı İçin ABD'ye Gidecek

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine gelecek hafta ABD'ye gidecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Cuma günü yaptığı açıklamada, Xi'nin 14-17 Kasım tarihlerinde Çin-ABD Zirve Toplantısı ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı için San Francisco'da olacağını duyurdu.