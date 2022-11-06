Çin Cumhurbaşkanı Xi, Cııe Fuarının Açılış Töreninde Bir Konuşma Yaptı
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SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış töreninde video konferans yoluyla bir konuşma yapıyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış töreninde video konferans yoluyla bir konuşma yapıyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel