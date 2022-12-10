Çin Cumhurbaşkanı Xi, Cezayir Başbakanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi.

Çin ve Cezayir'in geleneksel dostluğa sahip olduğunu ve uygulamaya dönük işbirliklerinin verimli sonuçlar verdiğini vurgulayan Xi, Çin'in ulusal egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumada Cezayir'i mutlak bir şekilde desteklediğini, Cezayir'in kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesinde destek verdiğini ve dış güçlerin Cezayir'in içişlerine müdahalesine karşı çıktığını söyledi.

Cezayir tarafına, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda verdiği mutlak destek için şükranlarını dile getiren Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in Cezayir ile geleneksel dostluğunu sürdürmek ve Çin-Cezayir kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerlemeler kaydetmek için ortak çaba göstermeye istekli olduğunu ifade etti.

Çin-Cezayir pratik işbirliğinin sağlam bir temele ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Xi, Çin'in Cezayir ile Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde altyapı, enerji, madencilik ve havacılık gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeyi istediğini ve daha çok Çinli şirketin Cezayir'deki büyük projelerin inşasına katılmasını teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Xi, Cezayir'in uzun zamandır bağımsızlığa bağlı olduğuna, gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarının korunmasında önemli bir rol oynadığına ve Çin'in gerçek çok taraflılığı ortaklaşa uygulamak için Cezayir ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğuna işaret etti.

Cezayir'i Arap Birliği'nin dönem başkanlığını üstlendiği için tebrik eden Xi, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler için yeni perspektifler yaratmak ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde işbirliğini güçlendirmek için Çin'in Cezayir ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane ile bir araya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Benabderrahmane, Xi'nin Çin halkının geniş desteğine sahip olduğunu ve Çin'i olağanüstü kazanımlarla başarılı bir kalkınma yoluna götürdüğünü söyledi. Cezayir Başbakanı, Çin'e Kovid-19 aşılarının tedariki ve aşı üretiminin de aralarında olduğu Cezayir'e uzun vadeli ve değerli desteği için de teşekkür etti.

Benabderrahmane, Cezayir ve Çin'in pek çok uluslararası konuda fikir birliğine sahip olduğu ve Cezayir tarafının tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini desteklemeye ve tüm insanlığın ortak değerlerini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Cezayir Başbakanı, Cezayir tarafının altyapı ve diğer alanlarda Çin tarafıyla işbirliğini daha da güçlendirmeyi ve Arap-Çin ve Afrika-Çin ilişkilerinde yeni ilerlemeler için çaba göstermeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda Ding Xuexiang, Wang Yi, He Lifeng ve diğer yetkililer de hazır bulundu.