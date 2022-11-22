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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Can Kaybına Yol Açan Deprem Nedeniyle Endonezyalı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Can Kaybına Yol Açan Deprem Nedeniyle Endonezyalı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'yı sarsan ve can kaybına yola açan deprem nedeniyle Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya Salı günü bir taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'yı sarsan ve can kaybına yola açan deprem nedeniyle Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya Salı günü bir taziye mesajı gönderdi.

Mesajda Xi, depremin ağır can ve mal kayıplarına neden olduğunu haber almaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Xi, Çin hükümeti ve Çin halkı adına, yaşamını yitirenler için başsağlığı dilerken, yaslı ailelerin ve yaralıların acılarını paylaştığını kaydetti.

Xi ayrıca, Widodo ve Endonezya hükümetinin liderliğinde, etkilenen bölgelerdeki insanların felaketin üstesinden geleceğine ve evlerini yeniden inşa edeceğine kesinlikle inandığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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