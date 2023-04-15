Çin Cumhurbaşkanı Xi, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Lula için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda karşılama töreni düzenledi. Xi, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Lula ile Cuma günü Beijing'de görüştü, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in başkenti Beijing'de Xi ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasındaki görüşme öncesinde Lula ve eşi Rosangela Lula da Silva ile toplu fotoğraf çektiriyor. Xi, Çin'e resmi ziyarette bulunan Lula ile Cuma günü Beijing'deki Büyük Halk Salonunda görüştü, 14 Nisan 2023 (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Lula için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda karşılama töreni düzenledi. Xi, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Lula ile Cuma günü Beijing'de görüştü, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Lula için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda karşılama töreni düzenledi. Xi, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Lula ile Cuma günü Beijing'de görüştü, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Lula için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin dışındaki meydanda karşılama töreni düzenledi. Xi, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Lula ile Cuma günü Beijing'de görüştü, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüşmede, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)