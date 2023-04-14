Çin Cumhurbaşkanı Xi, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede Xi, Lula'nın Çin'e yaptığı resmi ziyaretten ve eski bir dost ile Beijing'in ılık baharında bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Xi, iktidara güçlü bir başlangıç yapan Lula'yı tebrik etti.

Xi, sağlık sorunları yüzünden ziyaretini ertelemek zorunda kalan Lula'ya içten geçmiş olsun dileklerini şahsen sundu. Lula'nın tamamen iyileştiğini görmekten sevinç duyduğunu söyleyen Xi, rahatsızlığı geçer geçmez uzun bir mesafe katederek Çin'e gelen Lula'nın ikili ilişkilere verdiği büyük önemi takdir ettiğini ifade etti.

Çin ve Brezilya'nın Doğu ve Batı yarımkürelerdeki en büyük iki gelişmekte olan ülke ve yükselen piyasa olduğuna işaret eden Xi, kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve Brezilya'nın geniş bir yelpazede ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in her zaman Brezilya ile olan ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir açıdan ele alıp geliştirdiğini ve bu ilişkileri diplomatik gündemde yüksek öncelikli gördüğünü belirtti.

Xi, Lula'nın Çin halkının eski bir dostu olduğunu, Çin-Brezilya dostluğunu uzun zamandır devam ettirip desteklediğini ve ikili ilişkilerin olağanüstü şekilde büyümesini teşvik ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Xi, yeni dönemde Çin-Brezilya ilişkileri için yeni bir geleceğe doğru yol açıp böyle bir gelecek yaratmak ve iki halka daha fazla fayda getirmek üzere stratejik bir bakış açısından Lula'yla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin için 2023 yılının Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nde belirlenen kılavuz ilkelerin tam olarak uygulandığı ilk yıl oluğunu hatırlatan Xi, ÇKP'nin Çin'i her açıdan büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmek ve Çin'e özgü modernizasyon yolunda her cephede ulusal yeniden canlanmayı ileri götürmek üzere uyumlu çabalarla tüm ulusa liderlik ettiğini vurguladı.

Xi, "Bu yeni yolculukta Çin, yüksek kaliteli kalkınmayı amaç güdecek, yeni bir kalkınma paradigmasının oluşturulmasını hızlandıracak ve yüksek standartlara sahip bir dışa açılmayı teşvik edecektir. Bu, hem Brezilya hem de dünyadaki ülkeler için yeni fırsatlar açacaktır" dedi.

Xi, sağlam ve istikrarlı büyüme sergileyen Çin-Brezilya ilişkilerinin, kendi bölgelerinde ve ötesinde barış, istikrar ve refah için önemli ve pozitif bir rol oynayacağına dair inancını dile getirdi.