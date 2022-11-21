Çin Cumhurbaşkanı Xi, Bm-Çin Küresel Ortaklık Sempozyumu'na Kutlama Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, aynı gün Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da başlayan Birleşmiş Milletler-Çin Uzay Keşfi ve İnovasyon Küresel Ortaklık Sempozyumu'na bir kutlama mektubu gönderdi.

Mektupta Xi, Çin'in son yıllarda Çin'in Uzay İstasyonu'nun kurulmasının yanı sıra, Chang'e Ay keşif araçları, Mars keşif aracı Tianwen-1 ve Güneş keşif uydusu Xihe'nin fırlatılması da dahil olmak üzere aktif olarak uzay keşfi misyonları yürüttüğünü kaydetti. Xi, bu görevlerin, insanların evrene ilişkin anlayışlarını sürekli olarak derinleştirdiğini ve insanlığın refahını artırmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Uzay keşfinin sonu olmadığını belirten Xi, Çin'in, evrenin gizemlerini ortaklaşa keşfetmek, uzayı barışçıl bir şekilde kullanmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara daha iyi fayda sağlamak için uzay teknolojisini teşvik etmek amacıyla alışverişi ve işbirliğini güçlendirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmayı arzuladığını sözlerine ekledi.

Uzay keşfinde yeni bir ortaklık kurma temasıyla düzenlenen sempozyuma, Çin Ulusal Uzay İdaresi, Hainan eyalet hükümeti ve Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi ev sahipliği yaptı.