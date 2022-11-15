Çin Cumhurbaşkanı Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile Biraraya Geldi

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile biraraya geldi.

Xi, Çin-Avustralya ilişkilerinin son birkaç yılda her iki tarafın da yaşamak istemediği zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Çin ve Avustralya'nın Asya-Pasifik bölgesinin önemli ülkeleri olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin ikili ilişkileri iyileştirmesi, koruması ve ilerletmesi gerektiğini, bunun iki ülke halklarının temel çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp Asya-Pasifik bölgesi ve dünya genelinde barış ve kalkınmaya yardım edeceğini söyledi.

Çin'in Avustralya'nın son zamanlarda ikili ilişkileri iyileştirme ve geliştirme arzusuna değer verdiğini söyleyen Xi, iki tarafın ekonomik ve ticari işbirliğinin muazzam potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi ve Avustralya'nın Çinli şirketlerin Avustralya'da yatırım yapması ve faaliyet göstermesi için sağlam bir iş ortamı sağlayacağını umduğunu dile getirdi.

Albanese ise, Avustralya ve Çin'in yakında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlayacağını hatırlattı.

Albanese, Avustralya-Çin ilişkilerini istikrarlı bir şekilde gelişimini desteklemenin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomi ve ticaretin yanı sıra diğer önemli konularda daha fazla işbirliği yürütmek için Avustralya'nın Çin ile diplomatik ilişkiler kurarken verdiği taahhütlere bağlı kalmak, Çin ile karşılıklı saygı ve eşit işbirliği ruhuyla birlikte çalışmak ve farklılıkları yapıcı ve samimi diyalog ve iletişimle azaltmak istediğini söyledi.