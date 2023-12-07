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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Avrupa Birliği Temsilcileri ile Görüştü

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BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 24. Çin-AB Zirvesi için Çin'de bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi, 7 Aralık 2023. (Fotoğraf: Huang.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 24. Çin-AB Zirvesi için Çin'de bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi, 7 Aralık 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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