Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Başbakanı Scholz'la Görüştü
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Çin'in başkenti Beijing'de bir video görüşme gerçekleştirdi, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Çin'in başkenti Beijing'de bir video görüşme gerçekleştirdi, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Xinhua / Güncel