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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Almanya Pekin Güncel Haberler

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