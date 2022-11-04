Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Almanya Pekin Güncel Haberler

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